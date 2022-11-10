У Генштабі ЗСУ розповіли, як зустрічатимуть окупантів з боку Білорусі
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У Генштабі Збройних сил України заявили, що у разі наступу окупантів з боку Білорусі їх зустрінуть вогнем українські воїни.
Вогневе ураження почнеться одразу після перетину кордону з Україною.
Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними, – підкреслили у Генштабі.
Для оборони планують залучити всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів.
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Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних Сил та Ракетних військ і артилерії, додали у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, білоруські військові закупили аптечки для російських солдатів.