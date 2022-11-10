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Факти / Україна

У Генштабі ЗСУ розповіли, як зустрічатимуть окупантів з боку Білорусі

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
зсу танк вогонь
Фото: Depositphotos

У Генштабі Збройних сил України заявили, що у разі наступу окупантів з боку Білорусі їх зустрінуть вогнем українські воїни.

Вогневе ураження почнеться одразу після перетину кордону з Україною.

Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними, – підкреслили у Генштабі.

Для оборони планують залучити всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів.

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Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних Сил та Ракетних військ і артилерії, додали у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, білоруські військові закупили аптечки для російських солдатів.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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