Листопад, 10 в 11:45

У Генштабі Збройних сил України заявили, що у разі наступу окупантів з боку Білорусі їх зустрінуть вогнем українські воїни.

Вогневе ураження почнеться одразу після перетину кордону з Україною.

Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними, – підкреслили у Генштабі.

Для оборони планують залучити всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів.

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Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних Сил та Ракетних військ і артилерії, додали у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, білоруські військові закупили аптечки для російських солдатів.