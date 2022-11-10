В Снигиревке подняли украинский флаг
10 ноября в Снигиревке Николаевской области подняли украинский флаг.
Видео из населенного пункта, восемь месяцев находившегося в оккупации, обнародовал украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
– Сегодня, 10 ноября 2022 года, был освобожден населенный пункт Снигиревка силами 131 отдельного разведывательного батальона. Слава Украине! – под аплодисменты местных жителей сообщили украинские защитники.
Официально об освобождении Снигиревки в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины пока не объявили.
Однако руководитель Офиса президента Андрей Ермак намекнул на хорошие новости из города, обнародовав в своем Telegram-канале своеобразный ребус – голову птички.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 260-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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