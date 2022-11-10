Ноябрь, 10 в 11:00

10 ноября в Снигиревке Николаевской области подняли украинский флаг.

Видео из населенного пункта, восемь месяцев находившегося в оккупации, обнародовал украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

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– Сегодня, 10 ноября 2022 года, был освобожден населенный пункт Снигиревка силами 131 отдельного разведывательного батальона. Слава Украине! – под аплодисменты местных жителей сообщили украинские защитники.

Официально об освобождении Снигиревки в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины пока не объявили.

Однако руководитель Офиса президента Андрей Ермак намекнул на хорошие новости из города, обнародовав в своем Telegram-канале своеобразный ребус – голову птички.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 260-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.