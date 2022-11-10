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Факти / Україна

У Снігурівці підняли український прапор

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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У Снігурівці підняли український прапор

10 листопада в Снігурівці Миколаївської області підняли український прапор.

Відео з населеного пункту, що вісім місяців перебував в окупації, оприлюднив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

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– Сьогодні, 10 листопада 2022 року, було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131 окремого розвідувального батальйону. Слава Україні! – під оплески місцевих жителів повідомили українські захисники.

Офіційно про звільнення Снігурки в Генеральному штабі Збройних сил України поки що не оголосили.

Однак керівник Офісу президента Андрій Єрмак натякнув на гарні новини з міста, оприлюднивши в своєму Telegram-каналі своєрідний ребус – голову пташки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 260-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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