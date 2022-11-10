У Снігурівці підняли український прапор
10 листопада в Снігурівці Миколаївської області підняли український прапор.
Відео з населеного пункту, що вісім місяців перебував в окупації, оприлюднив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
– Сьогодні, 10 листопада 2022 року, було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131 окремого розвідувального батальйону. Слава Україні! – під оплески місцевих жителів повідомили українські захисники.
Офіційно про звільнення Снігурки в Генеральному штабі Збройних сил України поки що не оголосили.
Однак керівник Офісу президента Андрій Єрмак натякнув на гарні новини з міста, оприлюднивши в своєму Telegram-каналі своєрідний ребус – голову пташки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 260-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.