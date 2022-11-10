Украина не должна ощущать давление по поводу переговоров с Россией — министры обороны трех стран

Ноябрь, 10 в 21:03

Украина не должна чувствовать себя обязанной вступать в какие-либо мирные переговоры с Россией, считают министры обороны Великобритании, Латвии и Нидерландов.

Об этом они заявили на заседании Совместного экспедиционного форума 10 стран, которое состоялось в четверг, 10 ноября, в Эдинбурге.

Министр обороны Британии Бен Уоллес сказал, что именно Украина должна решить, хочет ли она вести какие-то мирные переговоры.

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Он отметил, что западные государства должны помочь Украине “бороться за свое право выбора без приставления пистолета к голове со стороны Кремля”.

– Мы хотим, чтобы Украина могла обсуждать или решать этот вопрос с позиции силы, а не слабости, – добавил Уоллес.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен поддержала заявление Уоллеса, сказав, что Украина может рассчитывать на поддержку западных партнеров.

В свою очередь министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал скептически относиться к любым предложениям России по поводу мирных переговоров на этом этапе войны.

По его словам, это предложение не может быть правдивым, если “в тот же момент они бомбят мирных жителей”.

Пабрикс подчеркнул, что именно Россия несет ответственность за войну в целом, и Киев не обязан пытаться остановить боевые действия в нынешних обстоятельствах.