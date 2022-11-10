Україна не повинна відчувати тиск щодо переговорів з Росією – міністри оборони трьох країн

Листопад, 10 в 21:03

Україна не повинна почуватись зобов’язаною вступати в будь-які мирні переговори з Росією, вважають міністри оборони Великої Британії, Латвії та Нідерландів.

Про це вони заявили на засіданні Спільного експедиційного форуму 10 країн, яке відбулося у четвер, 10 листопада, в Единбурзі.

Міністр оборони Британії Бен Воллес сказав, що саме Україна має вирішити, чи хоче вона вести якісь мирні переговори.

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Він наголосив на тому, що західні держави мають допомогти Україні “боротися за своє право вибору без приставляння пістолета до голови з боку Кремля”.

– Ми хочемо, щоб Україна могла обговорювати чи розв’язувати це питання з позиції сили, а не слабкості, – додав Воллес.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен підтримала заяву Воллеса, сказавши, що Україна може розраховувати на підтримку західних партнерів.

Своєю чергою міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс закликав скептично ставитися до будь-яких пропозицій Росії щодо мирних переговорів на цьому етапі війни.

За його словами, ця пропозиція не може бути правдивою, якщо “в той самий момент вони бомблять мирних жителів”.

Пабрікс наголосив, що саме Росія несе відповідальність за війну загалом, і Київ не зобов’язаний намагатися зупинити бойові дії за нинішніх обставин.