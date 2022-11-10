В Николаев вернется вода благодаря освобождению Киселевки Херсонской области

Ноябрь, 10 в 19:06

ВСУ освободили Киселевку в Херсонской области. Об этом свидетельствуют многочисленные фото и видео украинских военных, а также заявление депутата Верховной Рады от Слуги народа, избравшегося по одному из мажоритарных округов в Николаеве, Игоря Копытина.

Об этом пишет BBC Украина.

Отмечается, что Киселевка – это село в 15 км от Херсона. До войны там проживало чуть более 2 тыс. человек, однако этот населенный пункт имеет стратегическое значение.

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После того, как там произошло повреждение водопровода в Николаев, город оказался на грани гуманитарной катастрофы из-за нехватки питьевой воды.

Кризис с питьевой водой в Николаеве существует до сих пор.

– Николаев… Есть очень хорошая новость о питьевой воде. Киселевка, да-да, та самая, где водопровод – под контролем Украины. Так что скоро в город вернется вода! – написал депутат.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, всего за последние сутки украинская армия освободила 12 населенных пунктов в Херсонской области.

Российские оккупанты ранее заявляли, что планируют покинуть Херсон и правый берег области.

В чем стратегическое значение Киселевки

Институт изучения войны отмечал, что Киселевка – операционно важное расположение российских сил в окрестностях Херсона.

Это последний населенный пункт, который соединяет Херсонщину с Николаевщиной как на трассе E58, так и на пути железнодорожного сообщения между временно оккупированной Чернобаевкой и украинскими позициями в Николаевской области.

О повреждении водопровода Днепр-Николаев стало известно в апреле. Территория, где произошло повреждение, была под российской оккупацией с самого начала войны, поэтому ни власти Николаевщины, ни работники водоканала не могли отремонтировать водопровод.

Это село является одним из немногих мест, где подземный водовод выходит на поверхность.

BBC, получив доступ к фото поврежденной трубы, показала их двум экспертам по оружию. Они независимо друг от друга сообщили, что такие повреждения не характерны для случайного артиллерийского удара или выстрела из танка. По их мнению, дело в использовании взрывчатого вещества прямо на трубе.

Таким образом, издание BBC утверждает, что россияне повредили водопровод умышленно.