В Миколаїв повернеться вода завдяки звільненню Киселівки на Херсонщині

Листопад, 10 в 19:06

ЗСУ звільнили Киселівку у Херсонській області. Про це свідчать численні фото та відео українських військових, а також – заява депутата Верховної Ради від Слуги народу, що обрався по одному з мажоритарних округів у Миколаєві, Ігоря Копитіна.

Про це пише ВВС Україна.

Зазначається, що Киселівка – це село за 15 км від Херсона. До війни там проживало трохи більше ніж 2 тис. людей, проте цей населений пункт має стратегічне значення.

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Після того, як там відбулось пошкодження водогону до Миколаєва, місто опинилось на межі гуманітарної катастрофи через брак питної води.

Криза з питною водою в Миколаєві існує і досі.

– Миколаїв… Є дуже гарна новина щодо питної води. Киселівка, так-так, та сама, де водогін – під контролем України. Тож скоро у місто повернеться вода! – написав депутат.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, загалом лише за останню добу українська армія звільнила 12 населених пунктів на Херсонщині.

Російські окупанти раніше заявляли, що планують залишити Херсон і правий берег області.

У чому стратегічне значення Киселівки

Інститут вивчення війни зазначав, що Киселівка – це операційно важливе розташування російських сил в околицях Херсона.

Повідомляється, що це останній населений пункт, який з’єднує Херсонщину з Миколаївщиною як на трасі E58, так і на шляху залізничного сполучення між тимчасово окупованою Чорнобаївкою та українськими позиціями в Миколаївській області.

Про пошкодження водогону Дніпро-Миколаїв стало відомо у квітні. Територія, де відбулось пошкодження, була під російською окупацією від самого початку війни, тож ані влада Миколаївщини, ані працівники водоканалу не могли відремонтувати водогін.

Це село є одним з небагатьох місць, де підземний водовід виходить на поверхню.

ВВС, отримавши доступ до фото пошкодженої труби, показала їх двом експертам зі зброї. Вони незалежно один від одного повідомили, що такі пошкодження не характерні для випадкового артилерійського удару чи пострілу з танку. На їхню думку, справа у використанні вибухової речовини безпосередньо на трубі.

Таким чином, видання ВВС стверджує, що росіяни пошкодили водогін навмисне.