Ноябрь, 10 в 12:51

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, соблюдение каких рекомендаций поможет быстрее освободить украинцев из плена.

Тишина – это первое, о чем просят родных пленных в Минобороны.

Кроме того, там призывают передавать информацию с персональными данными только в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Найти все необходимые контакты государственных институций, куда близкие пленных могут передавать персональные данные пропавших без вести родственников, можно на сайте Министерства обороны Украины.

– Мы с вами и делаем все возможное, чтобы освободить наших героев, – уверяет родных Анна Маляр. – Каждый обмен пленными и возвращение наших защитников и защитниц домой – это результат длительной работы, за которой стоит кропотливая, непрерывная работа большой команды людей в силовых ведомствах.

Заместитель министра обороны Украины отмечает: страна борется за каждого пленного украинца и украинку и за их скорейшее возвращение на Родину.

Динамика в процессе обмена пленными есть, и в пределах возможного Минобороны эту информацию освещает.

– Эта тема – очень чувствительная. Если хотите помочь быстрее освободить из плена родных, позвольте нам сделать это в тишине и передавайте информацию с персональными данными ваших близких только в Координационный штаб по обращению с военнопленными, – подчеркнула Анна Маляр.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 260-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.