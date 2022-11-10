Як пришвидшити звільнення українців з полону – рекомендації Міноборони

Листопад, 10 в 12:51

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, дотримання яких рекомендацій допоможе швидше звільнити українців із полону.

Тиша – це перше, про що просять рідних полонених у Міноборони.

Крім того, там закликають передавати інформацію з персональними даними тільки до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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Знайти всі необхідні контакти державних інституцій, куди близькі полонених можуть передавати персональні дані зниклих безвісти родичів, можна на сайті Міністерства оборони України.

– Ми з вами й робимо все можливе, аби визволити наших героїв, – запевняє рідних Ганна Маляр. – Кожен обмін полоненими й повернення наших захисників та захисниць додому – це результат тривалої роботи, за якою стоїть копітка, невпинна праця великої команди людей у силових відомствах.

Заступник міністра оборони України наголошує: країна бореться за кожного полоненого українця й українку та за їхнє якнайшвидше повернення на Батьківщину.

Динаміка в процесі обміну полоненими є, і в межах дозволеного Міноборони цю інформацію висвітлює.

– Ця тема – надзвичайно чутлива. Якщо хочете допомогти швидше звільнити з полону рідних, дозвольте нам зробити це в тиші та передавайте інформацію з персональними даними ваших близьких тільки до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, – наголосила Ганна Маляр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 260-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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