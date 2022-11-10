Ноябрь, 10 в 14:19

Служба безопасности Украины разоблачила четырех вражеских интернет-агитаторов в Черниговской и Днепропетровской областях.

Снимали сюжеты для RT и прославляли Путина: СБУ разоблачила четырех агитаторов / 9 фотографий

Первые двое – это иностранный блогер и его сожительница.

Гражданин одной из европейских стран навязывал кремлевскую пропаганду жителям ЕС, работая на запрещенный российский телеканал Russia Today.

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После полномасштабного вторжения мужчина, поселившись в Черниговской области, собирал материалы для заказных сюжетов о войне в Украине.

Сожительница помогала блогеру “монтировать” фейковые новости для интернет-пользователей за рубежом.

Общая аудитория злоумышленника на его Youtube- и Telegram-каналах составляет более полумиллиона подписчиков.

В своих видеосюжетах и ​​сообщениях мужчина поддерживал вооруженную агрессию РФ и оправдывал военные преступления оккупантов против гражданского населения и критической инфраструктуры украинских городов.

Как установило следствие, блогер распространял дезинформацию с фронта и призывал страны ЕС ограничить помощь Украине.

Правоохранители уже сообщили паре злоумышленников о подозрении.

Объявлены подозрения и еще двум пропагандистам из Днепропетровской области.

Так, разоблачена жительница Покрова, которая в соцсетях призывала поддерживать оккупантов в надежде получить российский паспорт в случае захвата региона.

В Новомосковске подозрение получил пророссийский агитатор за призывы к захвату власти и дискредитацию украинского правительства.

Доказательства противоправной деятельности правоохранители обнаружили в компьютерах и мобильных телефонах фигурантов во время обысков по адресам их проживания.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 260-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.