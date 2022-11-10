Листопад, 10 в 14:19

Служба безпеки України викрила чотирьох ворожих інтернет-агітаторів у Чернігівській і Дніпропетровській областях.

Знімали сюжети для RT та прославляли Путіна: СБУ викрила чотирьох агітаторів / 9 фотографий

Перші двоє – це іноземний блогер та його співмешканка.

Громадянин однієї з європейських країн нав’язував кремлівську пропаганду жителям ЄС, працюючи на заборонений російський телеканал Russia Today.

Зараз дивляться

Після повномасштабного вторгнення чоловік, оселившись на Чернігівщині, збирав матеріали для замовних сюжетів про війну в Україні.

Співмешканка допомагала блогеру “монтувати” фейкові новини для інтернет-користувачів за кордоном.

Загалом аудиторія зловмисника на його Youtube- та Telegram-каналах становила понад пів мільйона підписників.

У своїх відеосюжетах та дописах чоловік підтримував збройну агресію РФ та виправдовував військові злочини окупантів проти цивільного населення та критичної інфраструктури українських міст.

Як встановило слідство, блогер розповсюджував дезінформацію з фронту та закликав країни ЄС обмежити допомогу Україні.

Правоохоронці вже повідомили парі зловмисників про підозру.

Оголошено підозри й ще двом пропагандистам із Дніпропетровської області.

Так, викрито жительку Покрова, яка в соцмережах закликала підтримувати окупантів в надії отримати російський паспорт у разі захоплення регіону.

У Новомосковську підозру отримав проросійський агітатор за заклики до захоплення влади та дискредитацію українського уряду.

Докази протиправної діяльності правоохоронці виявили в комп’ютерах та мобільних телефонах фігурантів під час обшуків за адресами їхнього проживання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 260-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.