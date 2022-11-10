ВСУ ударили по колонне техники и складам оккупантов на Юге
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения в течение суток выполнили на Юге более сотни огневых задач.
В частности, украинские защитники попали в пункт управления, колонну военной техники и склады с боеприпасами оккупантов.
Авиация отработала восемь ударов.
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Атаковали украинские летчики опорный пункт, а также районы сосредоточения вражеских сил и средств.
Согласно подтвержденным данным, армия РФ в течение боевого дня 9 ноября потеряла на Юге Украины:
- 125 военных,
- три танка,
- пять единиц автомобильной бронетехники,
- склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонской области.
Окончательные потери врага доразведываются, отмечают в ОК Юг.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 260-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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