Ноябрь, 10 в 6:54

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения в течение суток выполнили на Юге более сотни огневых задач.

В частности, украинские защитники попали в пункт управления, колонну военной техники и склады с боеприпасами оккупантов.

Авиация отработала восемь ударов.

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Атаковали украинские летчики опорный пункт, а также районы сосредоточения вражеских сил и средств.

Согласно подтвержденным данным, армия РФ в течение боевого дня 9 ноября потеряла на Юге Украины:

125 военных,

три танка,

пять единиц автомобильной бронетехники,

склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонской области.

Окончательные потери врага доразведываются, отмечают в ОК Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 260-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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