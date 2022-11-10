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Факты / Україна

ВСУ ударили по колонне техники и складам оккупантов на Юге

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения в течение суток выполнили на Юге более сотни огневых задач.

В частности, украинские защитники попали в пункт управления, колонну военной техники и склады с боеприпасами оккупантов.

Авиация отработала восемь ударов.

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Атаковали украинские летчики опорный пункт, а также районы сосредоточения вражеских сил и средств.

Согласно подтвержденным данным, армия РФ в течение боевого дня 9 ноября потеряла на Юге Украины:

  • 125 военных,
  • три танка,
  • пять единиц автомобильной бронетехники,
  • склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонской области.

Окончательные потери врага доразведываются, отмечают в ОК Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 260-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК ЮГ
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