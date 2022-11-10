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Факти / Україна

ЗСУ вдарили по колоні техніки та складах окупантів на Півдні

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські ракетно-артилерійські підрозділи протягом доби виконали на Півдні понад сотню вогневих завдань.

Зокрема, українські захисники поцілили в пункт управління, колону військової техніки та склади з боєприпасами окупантів.

Авіація натомість відпрацювала вісім ударів.

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Атакували українські льотчики опорний пункт, а також райони зосередження ворожих сил та засобів.

За підтвердженими даними, армія РФ протягом бойового дня 9 листопада втратила на Півдні України:

  • 125 військових,
  • три танки,
  • п’ять одиниць автомобільної бронетехніки,
  • склад із боєприпасами в Бериславському районі Херсонської області.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються, зазначають в ОК Південь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 260-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь
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