ЗСУ вдарили по колоні техніки та складах окупантів на Півдні
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські ракетно-артилерійські підрозділи протягом доби виконали на Півдні понад сотню вогневих завдань.
Зокрема, українські захисники поцілили в пункт управління, колону військової техніки та склади з боєприпасами окупантів.
Авіація натомість відпрацювала вісім ударів.
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Атакували українські льотчики опорний пункт, а також райони зосередження ворожих сил та засобів.
За підтвердженими даними, армія РФ протягом бойового дня 9 листопада втратила на Півдні України:
- 125 військових,
- три танки,
- п’ять одиниць автомобільної бронетехніки,
- склад із боєприпасами в Бериславському районі Херсонської області.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються, зазначають в ОК Південь.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 260-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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