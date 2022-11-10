ЗСУ вдарили по колоні техніки та складах окупантів на Півдні

Листопад, 10 в 6:54

Українські ракетно-артилерійські підрозділи протягом доби виконали на Півдні понад сотню вогневих завдань.

Зокрема, українські захисники поцілили в пункт управління, колону військової техніки та склади з боєприпасами окупантів.

Авіація натомість відпрацювала вісім ударів.

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Атакували українські льотчики опорний пункт, а також райони зосередження ворожих сил та засобів.

За підтвердженими даними, армія РФ протягом бойового дня 9 листопада втратила на Півдні України:

125 військових,

три танки,

п’ять одиниць автомобільної бронетехніки,

склад із боєприпасами в Бериславському районі Херсонської області.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються, зазначають в ОК Південь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 260-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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