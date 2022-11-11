Ноябрь, 11 в 16:41

К власти Украины обратились представители Башкирского национального политического центра. Они попросили признать Башкортостан оккупированной Россией территорией и учредить должность уполномоченного по контактам с народами, порабощенными Москвой.

Об этом сообщается в письме главы Башкирского политического центра Руслана Габбасова и его соратников президенту Владимиру Зеленскому.

– Этим шагом Украина не только морально поддержит башкирское национальное движение, главная цель которого – обрести независимость для нашей Родины, но и даст нам весомые козыри в борьбе с Кремлем и его марионетками в Башкортостане, – говорится в письме.

Они подчеркивают, что так называемые республиканские органы власти в Уфе не представляют население Башкортостана.

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– Официально признать Радия Хабирова, Андрея Назарова, Константина Толкачева самозванцами, не имеющими представительского мандата от народа Башкортостана – это не самоцель. Хотя этот шаг логичен и очевиден, ведь сегодня все понимают – честных выборов нет ни в РФ, ни в ее колониях, а наша республика сегодня находится именно в колониальном статусе, – отмечают подписанты.

Они добавили, что интересы башкортостанцев растоптаны и унижены, а сам народ – отстранен от принятия важных решений.

– Мы просим ввести должность уполномоченного по контактам с порабощенными Москвой народами. Это может быть представитель МИД или другое уполномоченное украинским государством лицо – важно, чтобы Украина начала устанавливать контакты с национально-освободительными движениями, которые уже сегодня демонстрируют свое стремление к освобождению и созданию независимых государств, – резюмировали авторы обращения.

Напомним, что башкиры, наряду с татарами, чеченцами, калмыками, бурятами, эрзянами, якутами, казаками и регионалистами Ингерманладнии, представлены в Лиге свободных наций, координирующей усилия порабощенных народов в борьбе за независимость и создание собственных государств.

Ранее к Зеленскому обратилось правительство Татарстана в изгнании – там просят Украину признать независимость республики.

Между тем, конгресс ойрат-калмыцкого народа принял декларацию о независимости Ойратской Республики (Калмыкии), арзяне (финно-венгерский народ Поволжья) провели национальный съезд в Эстонии, на котором объявили главной своей задачей борьбу за создание Эрзянь Мастор – государства эрзянского народа.

Верховная Рада Украины уже приняла постановление о признании Чеченской Республики Ичкерия оккупированной и приняла Обращение к международному сообществу о поддержке права на самоопределение народов РФ.