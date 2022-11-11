Листопад, 11 в 16:41

До влади України звернулись представники Башкирського національного політичного центру. Вони попросили визнати Башкортостан окупованою Росією територією і запровадити посаду уповноваженого з контактів з народами, поневоленими Москвою.

Про це повідомляється в листі очільника Башкирського політичного центру Руслана Габбасова та його соратників до президента Володимира Зеленського.

– Цим кроком Україна не лише морально підтримає башкирський національний рух, головна мета якого – здобути незалежність для нашої Батьківщини, але й дасть нам вагомі козирі у боротьбі з Кремлем і його маріонетками в Башкортостані, – йдеться в листі.

Вони підкреслюють, що так звані республіканські органи влади в Уфі не представляють населення Башкортостану.

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– Офіційно визнати Радія Хабірова, Андрєя Назарова, Константіна Толкачева самозванцями, що не мають представницького мандату від народу Башкортостану – це не самоціль. Хоча цей крок логічний і очевидний, адже сьогодні всі розуміють – чесних виборів немає ні в РФ, ні в її колоніях, а наша республіка сьогодні перебуває саме в колоніальному статусі, – зазначають підписанти.

Вони додали, що інтереси башкортостанців розтоптані і зневажені, а сам народ – усунений від ухвалення важливих рішень.

– Ми просимо запровадити посаду уповноваженого з контактів із поневоленими Москвою народами. Це може бути представник МЗС чи інша уповноважена Українською Державою особа – важливо, щоб Україна почала встановлювати контакти із національно-визвольними рухами, які вже сьогодні демонструють своє прагнення до визволення і створення незалежних держав, – резюмували автори звернення.

Нагадаємо, що башкири, поряд із татарами, чеченцями, калмиками, бурятами, ерзянами, якутами, козаками та регіоналістами Інгерманладнії, представлені у Лізі вільних націй, яка координує зусилля поневолених народів у боротьбі за незалежність і створення власних держав.

Раніше до Зеленського звернувся уряд Татарстану у вигнанні – там просять Україну визнати незалежність республіки.

Тим часом конгрес ойрат-калмицького народу ухвалив декларацію про незалежність Ойратської Республіки (Калмикії), арзяни (фіно-угорський народ Поволжя) провели національний з’їзд в Естонії, на якому оголосили головним своїм завданням боротьбу за створення Ерзянь Мастор – держави ерзянського народу.

Верховна Рада України вже прийняла постанову про визнання Чеченської Республіки Ічкерія окупованою та ухвалила Звернення до міжнародного співтовариства про підтримку права на самовизначення народів РФ.