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Факти / Світ

Башкири просять Зеленського визнати Башкортостан окупованим РФ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Башкири просять Зеленського визнати Башкортостан окупованим РФ

До влади України звернулись представники Башкирського національного політичного центру. Вони попросили визнати Башкортостан окупованою Росією територією і запровадити посаду уповноваженого з контактів з народами, поневоленими Москвою.

Про це повідомляється в листі очільника Башкирського політичного центру Руслана Габбасова та його соратників до президента Володимира Зеленського.

– Цим кроком Україна не лише морально підтримає башкирський національний рух, головна мета якого – здобути незалежність для нашої Батьківщини, але й дасть нам вагомі козирі у боротьбі з Кремлем і його маріонетками в Башкортостані, – йдеться в листі.

Вони підкреслюють, що так звані республіканські органи влади в Уфі не представляють населення Башкортостану. 

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– Офіційно визнати Радія Хабірова, Андрєя Назарова, Константіна Толкачева самозванцями, що не мають представницького мандату від народу Башкортостану – це не самоціль. Хоча цей крок логічний і очевидний, адже сьогодні всі розуміють – чесних виборів немає ні в РФ, ні в її колоніях, а наша республіка сьогодні перебуває саме в колоніальному статусі, – зазначають підписанти.

Вони додали, що інтереси башкортостанців розтоптані і зневажені, а сам народ – усунений від ухвалення важливих рішень. 

– Ми просимо запровадити посаду уповноваженого з контактів із поневоленими Москвою народами. Це може бути представник МЗС чи інша уповноважена Українською Державою особа – важливо, щоб Україна почала встановлювати контакти із національно-визвольними рухами, які вже сьогодні демонструють своє прагнення до визволення і створення незалежних держав, – резюмували автори звернення.

Нагадаємо, що башкири, поряд із татарами, чеченцями, калмиками, бурятами, ерзянами, якутами, козаками та регіоналістами Інгерманладнії, представлені у Лізі вільних націй, яка координує зусилля поневолених народів у боротьбі за незалежність і створення власних держав.

Раніше до Зеленського звернувся уряд Татарстану у вигнанні – там просять Україну визнати незалежність республіки. 

Тим часом конгрес ойрат-калмицького народу ухвалив декларацію про незалежність Ойратської Республіки (Калмикії), арзяни (фіно-угорський народ Поволжя) провели національний з’їзд в Естонії, на якому оголосили головним своїм завданням боротьбу за створення Ерзянь Мастор – держави ерзянського народу.

Верховна Рада України вже прийняла постанову про визнання Чеченської Республіки Ічкерія окупованою та ухвалила Звернення до міжнародного співтовариства про підтримку права на самовизначення народів РФ.

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