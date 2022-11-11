Ноябрь, 11 в 19:00

Следователи Национальной полиции с начала полномасштабного вторжения начали 43 057 уголовных производств по фактам совершения преступлений на территории Украины военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации, а также их пособниками.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В ведомстве уточнили, что из них 31 915 производств открыли из-за нарушений законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса); 9037 – из-за посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 Уголовного кодекса); 1924 за колоборационную деятельность (статья 111-1 Уголовного кодекса); 96 за государственную измену (ст. 111 Уголовного кодекса) и 37 – за диверсию (ст. 113 Уголовного кодекса).

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Кроме того, на территории деоккупированных районов Сумской, Киевской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Донецкой областей обнаружили 34 места, где россияне незаконно удерживали и пытали украинцев.