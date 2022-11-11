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Факты / Україна

Темп не падает: в Генштабе рассказали о потерях оккупантов за сутки

Марта Бондаренко, редактор ленты
Темп не падает: в Генштабе рассказали о потерях оккупантов за сутки
Фото: Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ отчитались, что темпы уничтожения оккупационных войск не падают – за минувшие сутки ликвидировали более 700 врагов.

Теперь общее количество ликвидированного личного состава составляет 79 400 человек.

Наибольшие потери российская армия понесла на Бахмутском направлении.

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Другие потери армии РФ за минувшие сутки:

  • танков – 2814 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5696 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 1817 (+12) ед,
  • РСЗО – 393 ед,
  • средств ПВО ‒ 205 ед,
  • самолетов – 278 ед,
  • вертолетов – 261 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1505 (+6),
  • крылатых ракет ‒ 399,
  • кораблей /катеров ‒ 16 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4259 (+17) ед,
  • специальной техники – 159.

Данные по поводу потерь врага уточняются.

Ранее заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ генерал Алексей Громов сообщил, что в течение текущей недели оккупанты выпустили 17 ракет и 50 беспилотников по Украине. Из них 24% и ракет 64% БПЛА удалось сбить.

Воздушные силы за неделю уничтожили 53 цели.

Источник: Генштаб ВСУ
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