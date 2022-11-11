Ноябрь, 11 в 9:35

В Генеральном штабе ВСУ отчитались, что темпы уничтожения оккупационных войск не падают – за минувшие сутки ликвидировали более 700 врагов.

Теперь общее количество ликвидированного личного состава составляет 79 400 человек.

Наибольшие потери российская армия понесла на Бахмутском направлении.

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Другие потери армии РФ за минувшие сутки:

танков – 2814 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5696 (+14) ед,

артиллерийских систем – 1817 (+12) ед,

РСЗО – 393 ед,

средств ПВО ‒ 205 ед,

самолетов – 278 ед,

вертолетов – 261 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1505 (+6),

крылатых ракет ‒ 399,

кораблей /катеров ‒ 16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4259 (+17) ед,

специальной техники – 159.

Данные по поводу потерь врага уточняются.

Ранее заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ генерал Алексей Громов сообщил, что в течение текущей недели оккупанты выпустили 17 ракет и 50 беспилотников по Украине. Из них 24% и ракет 64% БПЛА удалось сбить.

Воздушные силы за неделю уничтожили 53 цели.