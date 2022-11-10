Ноябрь, 10 в 17:26

В течение недели россияне выпустили уже 17 ракет и 50 беспилотников по Украине. Из них 24% ракет и 64% БПЛА были сбиты.

В целом, Воздушные силы в течение недели уничтожили 53 цели, сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ, генерал Алексей Громов во время онлайн-брифинга Сил безопасности и обороны Украины.

Только за ночь 9 ноября бойцы сил ПВО уничтожили шесть российских беспилотников.

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А в Сумской области в начале ноября бойцы терробороны из стрелкового оружия сбили вражеский беспилотник.

Российские войска стремительно теряют и личный состав – только за минувшие сутки в Украине ликвидировали более 700 российских военных. Общие потери РФ в личном составе превысили 78,6 тыс. человек.

Полномасштабная война России с Украиной длится уже 260-й день, о происходящем в стране и за рубежом читайте в онлайне Факты ICTV.

Фото: Воздушные силы ВСУ