Листопад, 11 в 9:35

У Генеральному штабі ЗСУ відзвітували, що темпи нищення окупаційних військ не падають – за минулу добу ліквідували понад 700 ворогів.

Тепер загальна кількість ліквідованого особового складу становить 79 400 осіб.

Найбільших втрат російська армія зазнала на Бахмутському напрямку.

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Інші втрати армії РФ за минулу добу:

танків ‒ 2814 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 5696 (+14) од,

артилерійських систем – 1817 (+12) од,

РСЗВ – 393 од,

засобів ППО ‒ 205 од,

літаків – 278 од,

гелікоптерів – 261 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6),

крилатих ракет ‒ 399,

кораблів /катерів ‒ 16 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17) од,

спеціальної техніки ‒ 159.

Дані щодо втрат ворога уточнюються.

Раніше заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, генерал Олексій Громов повідомив, що протягом поточного тижня окупанти випустили 17 ракет та 50 безпілотників по Україні. З них 24% і ракет 64% БПЛА вдалося збити.

Повітряні сили протягом тижня знищили 53 цілі.