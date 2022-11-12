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Факты / Україна

ЕС и международные банки выделили 1 млрд евро на экспорт зерна из Украины — Еврокомиссия

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Єврокомісія
Фото: Depositphotos

Евросоюз и ряд международных банков выделили 1 млрд евро для развития сухопутной инфраструктуры для экспорта агропродукции из Украины.

– Поддержали экспорт 15 млн тонн украинской сельскохозяйственной продукции, помогая поставить продукты на стол и снизить цены во всем мире. Вместе с нашими партнерами мы сейчас мобилизуем 1 млрд евро, — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Напомним, что в рамках зерновой инициативы 9 ноября из портов Одесса, Черноморск и Южный вышли три судна, которые доставят 21,6 тыс. тонн украинского подсолнечного масла в страны Азии и Европы.

Турция хочет предложить продлить зерновое соглашение на еще один год.

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