ЕС и международные банки выделили 1 млрд евро на экспорт зерна из Украины — Еврокомиссия

Ноябрь, 11 в 22:32

Евросоюз и ряд международных банков выделили 1 млрд евро для развития сухопутной инфраструктуры для экспорта агропродукции из Украины.

– Поддержали экспорт 15 млн тонн украинской сельскохозяйственной продукции, помогая поставить продукты на стол и снизить цены во всем мире. Вместе с нашими партнерами мы сейчас мобилизуем 1 млрд евро, — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Напомним, что в рамках зерновой инициативы 9 ноября из портов Одесса, Черноморск и Южный вышли три судна, которые доставят 21,6 тыс. тонн украинского подсолнечного масла в страны Азии и Европы.

Турция хочет предложить продлить зерновое соглашение на еще один год.