ЄС та міжнародні банки виділили 1 млрд євро на експорт зерна з України – Єврокомісія
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Євросоюз та низка міжнародних банків виділили 1 млрд євро на розвиток сухопутної інфраструктури для експорту агропродукції з України.
– Підтримали експорт 15 млн тонн української сільськогосподарської продукції, допомагаючи поставити продукти на стіл та знизити ціни в усьому світі. Разом з нашими партнерами ми зараз мобілізуємо 1 млрд євро, – йдеться у повідомленні Єврокомісії.
Нагадаємо, що в межах зернової ініціативи 9 листопада з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшло три судна, які доправлять 21,6 тис. тонн української олії до країн Азії та Європи.
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