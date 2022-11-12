ЄС та міжнародні банки виділили 1 млрд євро на експорт зерна з України – Єврокомісія

Листопад, 11 в 22:32

Євросоюз та низка міжнародних банків виділили 1 млрд євро на розвиток сухопутної інфраструктури для експорту агропродукції з України.

– Підтримали експорт 15 млн тонн української сільськогосподарської продукції, допомагаючи поставити продукти на стіл та знизити ціни в усьому світі. Разом з нашими партнерами ми зараз мобілізуємо 1 млрд євро, – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Нагадаємо, що в межах зернової ініціативи 9 листопада з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшло три судна, які доправлять 21,6 тис. тонн української олії до країн Азії та Європи.

Туреччина хоче запропонувати продовжити зернову угоду на ще один рік.