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Факты / Україна

Зерновой коридор работает: из украинских портов вышли три судна с подсолнечным маслом

Валентина Летяк, редактор ленты
Зерногвий коридор судно

В рамках зерновой инициативы 9 ноября из портов Одесса, Черноморск и Южный вышли три судна, которые доставят 21,6 тыс. тонн украинского подсолнечного масла в страны Азии и Европы.

В то же время, по данным Министерства инфраструктуры, в украинские порты под загрузку двигаются девять судов.

Накануне в наши порты зашли семь балкеров за украинской агропродукцией. В частности, балкер STARVOS, который загрузят 55 тыс. тонн пшеницы для Йемена, страдающего из-за продовольственного кризиса.

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С начала действия зернового соглашения по Черному морю экспортировано 10,1 млн тонн украинского продовольствия. В общей сложности из наших портов вышло 435 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.

Турция хочет предложить продлить зерновое соглашение на еще один год.

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Фото: Мінінфраструктури

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