Ноябрь, 12 в 7:32

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Масютовка, Орлянка Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка, Белогоровка Луганской области; Соледар, Бахмут, Красногоровка, Верхнекаменское, Першотравневое, Невельское, Марьинка, Павловка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 12.11.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 262-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.