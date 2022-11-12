Карта бойових дій на 12.11.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Масютівка, Орлянка Харківської області; Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка, Білогорівка Луганської області; Соледар, Бахмут, Красногорівка, Верхньокам’янське, Першотравневе, Невельське, Мар’їнка, Павлівка Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 12.11.2022
Повномасштабна війна в Україні триває вже 262-гу добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.