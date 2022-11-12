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Факти / Україна

Місто повертається до життя: у Херсоні та області вже працюють голова ОВА, Нацполіція й СБУ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Місто повертається до життя: у Херсоні та області вже працюють голова ОВА, Нацполіція й СБУ

У Херсоні та області вже розпочали роботу голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, співробітники Національної поліції та Служби безпеки України.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Відновлюємо життя Херсона та області. За дорученням Володимира Зеленського очільник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, Національна поліція, СБУ вже працюють в місті та області, – написав Тимошенко.

Також до роботи у Херсонській області повернулися працівники ДСНС, які займаються розмінуванням деокупованих територій.

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Зазначимо, що з 12 листопада у Херсоні запроваджують комендантську годину, яка діятиме з 17:00 до 8:00.

У цей час жителям Херсонської міської територіальної громади заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях.

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