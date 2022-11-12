Ноябрь, 12 в 12:21

После бегства российских войск из Херсона оккупанты провозгласили город Геническ временной “административной столицей” захваченных РФ территорий Херсонской области.

Такую информацию распространили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на так называемого представителя оккупационной “администрации” региона Александра Фомина.

По его словам, в Геническе сейчас находятся оккупационные “органы власти”.

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– На сегодняшний день временной “административной столицей” Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные “органы власти”, – цитируют слова Фомина пропагандистские СМИ.

Между тем, в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ проинформировали, что после освобождения правого берега Херсонской области и Херсона оккупанты начали бежать и с левого берега.

Они, в частности, решили “эвакуировать” коллаборантов с семьями из временно оккупированной Новой Каховки. Их будут вывозить в сторону Арабатской стрелки (Геническ).

В Страткоме ВСУ также сообщают, что российские войска выводят свою авиацию из-под границы с временно оккупированным Крымом. Они, в частности, начинают “эвакуацию” своей вертолетной базы в Чаплинке. Все потому, что после освобождения правого берега Херсонской области туда могут доставать реактивные артиллерийские системы HIMARS.

Как известно, курортный и портовый город Геническ расположен на юге Херсонской области, на побережье Азовского моря. Город был оккупирован российскими войсками еще в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Расстояние от Херсона до временно оккупированного Геническа составляет около 200 км.

Накануне, 11 ноября, Вооруженные силы Украины вошли в Херсон.

Кроме того, украинские военные осуществляют деоккупацию правого берега Херсонской области. По данным Генерального штаба ВСУ, передовые подразделения украинских войск кое-где дошли до правого берега Днепра.

Фото: ГУР Минобороны Украины