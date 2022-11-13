Ноябрь, 12 в 23:32

В воскресенье, 13 ноября, будут действовать плановые отключения света в Киеве и восьми областях Украины.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании Укрэнерго.

— 13 ноября, с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. В других областях Украины отключения не прогнозируются, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что какие-либо ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения части энергосистемы российскими ракетами и дронами.

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Украинцев в очередной раз призывают к сознательному потреблению электроэнергии, особенно в утренние и вечерние часы.

— Ремонтные бригады работают круглосуточно, но для восстановления высокотехнологичного оборудования требуется время. Не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления, — добавили в Укрэнерго.