Листопад, 12 в 23:32

У неділю, 13 листопада, діятимуть планові відключення світла у Києві та восьми областях України.

Про це повідомили в національній енергетичній компанії Укренерго.

– 13 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. У інших областях України відключення не прогнозуються, – йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами.

Зараз дивляться

Українців вкотре закликають до свідомого споживання електроенергії, особливо у ранкові та вечірні години.

– Ремонтні бригади працюють цілодобово, але для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання, – додали в Укренерго.