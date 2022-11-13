Ноябрь, 13 в 17:54

Полномасштабное вторжение России в Украину вызывает экологическую и гуманитарную катастрофу, а ископаемое топливо является ключевым катализатором разрушения страны.

Об этом на Конференции ООН по изменению климата (COP27) в Шарм-эш-Шейхе помощница министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

Она подчеркнула, что мощные артиллерийские обстрелы, передвижение войск и танков загрязнили воздух, воду и землю, убили тысячи людей, а также подорвали экономику страны.

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По ее словам, пятая часть территорий Украины была разрушена войной, а ущерб от загрязнения ранее плодородных почв составляет €11,4 млрд (10 млрд фунтов стерлингов).

– Это не просто война, это государственный терроризм и экоцид. Вторжение убило дикую природу, вызвало загрязнение и социальную нестабильность. Государство-террорист продолжает направлять ракеты на наши электростанции. Окружающая среда находится под угрозой из-за этой террористической атаки, — сказала Гринчук.

По оценкам Украины, восстановление разрушенных городов и промышленных предприятий приведет к выбросу почти 50 млн тонн углекислого газа.

Президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам COP27 подчеркнул, что без мира не может быть эффективной климатической политики.

Для спасения мира от климатической катастрофы Россия должна “заткнуть свои пушки и спрятать ракеты”.