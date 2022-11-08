Без мира не может быть эффективной климатической политики — Зеленский на COP27

Ноябрь, 08 в 20:26

Не может быть эффективной климатической политики без мира на Земле. Потому что нации думают на самом деле только о том, как оградить себя здесь и сейчас от угроз, созданных, в частности, агрессией РФ.

Об этом в обращении к участникам 27-й Конференции ООН по изменению климата (COP27) в Шарм-эш-Шейхе сказал президент Владимир Зеленский.

— Россия должна заткнуть свои пушки и спрятать свои ракеты, чтобы мир мог наконец-то услышать, что мы все вместе действительно можем сделать для спасения от климатической катастрофы. Мы все: Европа, Африка, Азия, Америка, Австралия.

Президент предложил присутствующим на Конференции поддержать украинскую инициативу — создание глобальной платформы для оценки ущерба, нанесенного климату и окружающей среде в результате военных действий.

Сейчас смотрят

Зеленский отметил, что до сих пор есть много тех, кто не воспринимает климатическую повестку дня серьезно. Для кого климатические изменения – это риторика, маркетинг или политический ритуал – что угодно, но не настоящие действия. Именно они, по мнению Зеленского, тормозят выполнение климатических целей.

Война против Украины, которую развязала Россия, принесла энергетический кризис, из-за которого десятки стран вынуждены возвращать работу угольной генерации, чтобы хоть немного снизить цены на энергию.

Российская война принесла миру острый продовольственный кризис, наиболее отразившийся на тех странах, которые страдают от катастрофической засухи и масштабных наводнений. Российская война менее чем за полгода уничтожила в Украине 2 млн га леса.

Зеленский также упомянул ситуацию на временно оккупированной Запорожской АЭС, отметив, что армия РФ “превратила эту атомную станцию ​​в военный полигон и постоянно играется с подключением станции и атомных реакторов к энергосети“. Это создает непосредственный риск радиационной катастрофы.