Листопад, 13 в 17:54

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну викликає екологічну та гуманітарну катастрофу, а викопне паливо є ключовим каталізатором руйнування країни.

Про це на Конференції ООН зі зміни клімату (COP27) у Шарм-еш-Шейху заявила помічниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Вона наголосила, що потужні артилерійські обстріли, пересування військ і танків забруднили повітря, воду та землю, вбили тисячі людей, а також підірвали економіку країни.

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За її словами, п’ята частина територій України була зруйнована війною, а збитки від забруднення раніше родючих ґрунтів становлять €11,4 млрд (10 млрд фунтів стерлінгів).

– Це не просто війна, це державний тероризм та екоцид. Вторгнення вбило дику природу, викликало забруднення та соціальну нестабільність. Держава-терорист продовжує направляти ракети на наші електростанції. Довкілля перебуває під загрозою через цю терористичну атаку, – сказала Гринчук.

За оцінками України, відновлення зруйнованих міст та промислових підприємств призведе до викиду майже 50 млн тонн вуглекислого газу.

Президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників COP27 наголосив, що без миру не може бути ефективної кліматичної політики.

Для порятунку світу від кліматичної катастрофи Росія повинна “заткнути свої гармати й сховати ракети”.