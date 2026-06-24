В Украине готовят масштабную перезагрузку политики в отношении внутренне перемещенных лиц, которая охватит различные аспекты – от жилья для переселенцев до цифровых сервисов их поддержки.

Что изменится для ВПЛ с 1 июля 2026 года, какие новые правила будут действовать и что известно об обновленной модели поддержки, которую готовит государство – читайте в материале.

Сколько ВПЛ в Украине

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Как в Украине запускают единую систему поддержки ВПЛ

Жилье для ВПЛ из ТОТ: как работает программа

Новые правила для ВПЛ

Кабмин продлил срок выплаты компенсации за размещение ВПЛ до 90 дней

Сколько ВПЛ в Украине

По данным Минсоцполитики, по состоянию на лето 2026 года в Украине насчитывается около 4,6 млн внутренне перемещенных лиц.

В то же время более 4,3 млн украинцев находятся под временной защитой в странах ЕС. Из них более 73% – это женщины и дети.

В министерстве подчеркнули, что Украина в настоящее время работает над планом реагирования на возможное завершение режима временной защиты украинцев в других странах и проводит соответствующие открытые общественные консультации.

Параллельно с внутренней политикой государство работает и с украинцами за рубежом. Так, продолжается развитие Сети единства для украинцев за рубежом: первые Центры уже работают в Берлине и Стокгольме.

Как в Украине запускают единую систему поддержки ВПЛ

Украина готовит Национальную жилищную стратегию для более чем 550 тыс. семей, лишившихся жилья из-за войны.

Документ предусматривает, в частности, выплаты на аренду жилья, создание муниципального жилищного фонда, продолжение программ жилищных ваучеров для ветеранов, ВПЛ, людей с инвалидностью вследствие войны и других уязвимых категорий населения.

Кроме того, правительство рассматривает вопрос о предоставлении жилищных сертификатов семьям, чье жилье было разрушено, о компенсации за поврежденное жилье и о развитии программ доступного ипотечного кредитования.

По предварительным оценкам, регионы должны ежегодно обеспечивать жилищными решениями не менее 10% от существующей потребности. Правительство рассчитывает, что это позволит перейти от отдельных программ помощи к комплексной жилищной политике для украинцев, пострадавших от войны.

Параллельно правительство уже одобрило Стратегию государственной политики в отношении внутренне перемещенных лиц до 2030 года, которая должна дополнить будущую Национальную жилищную стратегию.

Документ впервые определяет единый маршрут поддержки ВПЛ с момента вынужденного переезда до интеграции в новую общину или добровольного возвращения домой и предусматривает новые подходы к жилью, трудоустройству и социальной адаптации.

В частности, предусмотрено создание координационной платформы для поддержки ВПЛ с участием государственных органов, общественных и международных организаций, а также запуск единой цифровой платформы для получения услуг и обратной связи от переселенцев.

Кроме того, планируется усилить работу транзитных центров и развивать индивидуальные маршруты поддержки ВПЛ, жилищные программы, трудоустройство и возможности для экономической самостоятельности внутренне перемещенных лиц.

Жилье для ВПЛ с ВОТ: как работает программа

В рамках государственной программы Жилье для ВПЛ с ВОТ уже 3000 украинских семей, выехавших с временно оккупированных территорий, приобрели собственное жилье по жилищным ваучерам.

На первом этапе такие ваучеры были предоставлены внутренне перемещенным лицам с временно оккупированных территорий, имеющим статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

По состоянию на 1 июля 2026 года украинцы приобрели более 165 тыс. кв. м жилья в 22 регионах. Больше всего сделок зафиксировано в Киевской области – более 500 семей воспользовались ваучерами на сумму более 1 млрд грн. Также среди лидеров – Днепропетровская и Одесская области, а также Киев.

Около 87% жилья приобретено на вторичном рынке, что позволяет быстро получить готовое жилье. Более 88% покупок составляют квартиры, еще около 10% – частные дома.

Программа жилищных ваучеров для переселенцев из ТОТ работает на открытом рынке жилья, позволяя семьям самостоятельно выбирать, где жить, в то время как государство обеспечивает финансовую поддержку.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что в целом на участие в программе подано более 41 тысячи заявок. Более 33 тысяч из них уже рассмотрены и одобрены местными комиссиями.

На первом этапе финансирования одобрено 3296 заявок на бронирование жилищных ваучеров на общую сумму 6,59 млрд грн. Это свидетельствует о расширении масштабов государственной программы поддержки жилья для ВПЛ с временно оккупированных территорий.

Кроме того, правительство также расширяет инструменты поддержки жильем внутренне перемещенных лиц.

Так, Кабинет Министров Украины утвердил новый механизм, который позволит общинам при поддержке государства создавать фонд временного жилья для внутренне перемещенных лиц в сельской местности.

Инициатива направлена на расширение доступа к временному жилью для ВПЛ в сельских общинах и ускорение процесса размещения переселенцев.

Новые правила для ВПЛ

Кабинет Министров Украины принял изменения, направленные на усиление защиты прав внутренне перемещенных лиц и улучшение условий проживания в местах временного проживания (МВП).

В Минсоцполитики ожидают, что новые решения обеспечат ВПЛ более безопасные и комфортные условия проживания, а также расширят их участие в принятии решений на местах.

Что изменило правительство:

Перед включением объекта в перечень МТП его обязательно будут проверять на соответствие требованиям безопасности и условиям проживания.

Вводится четкий порядок заключения договоров на проживание в МТП, а также определены основания для их расторжения. В случае переселения жильцов их должны заблаговременно уведомлять в письменной форме.

Внутренне перемещенные лица смогут более активно влиять на принятие решений через Советы ВПЛ, в частности участвовать в разработке местных программ поддержки.

Для людей, потерявших документы из-за войны, увеличивается срок их восстановления без потери государственной помощи — с 60 до 90 дней.

Отмечается, что обновленные правила призваны сделать систему поддержки ВПЛ более прозрачной, предсказуемой и ориентированной на потребности людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

Кабмин продлил срок компенсации за размещение ВПЛ до 90 дней

Также украинское правительство приняло новые решения относительно социальной поддержки украинцев, пострадавших от войны. Изменения касаются компенсаций за размещение ВПЛ, выплат за поврежденное жилье и обеспечения жильем детских домов семейного типа.

Ожидается, что учреждения, приютившие внутренне перемещенных лиц, получат больше времени для оформления компенсации в случаях, когда переселенцы утратили документы из-за войны. Срок предоставления компенсации увеличили с 60 до 90 дней.

Также для подтверждения повреждения или разрушения жилья теперь можно будет использовать акт дистанционного обследования. Ожидается, что это упростит доступ украинцев к программам компенсаций, особенно в районах, где проведение очных проверок является опасным или невозможным.

Кроме того, в электронном кабинете Пенсионного фонда граждане смогут просматривать информацию о назначении компенсаций, причинах отказа, расчете выплат и уже начисленных суммах.

Отдельным постановлением правительство утвердило порядок предоставления субвенций на обеспечение жильем детских домов семейного типа. Приоритет получат семьи, которые эвакуировались из-за войны, лишились жилья или возвращаются в Украину после пребывания за рубежом.

На реализацию программы в государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 833 млн грн.

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