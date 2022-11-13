Листопад, 13 в 21:10

Російські окупанти вивозять український врожай з усіх зерносховищ та елеваторів Маріупольського району.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Зерновози на номерах 23 та 26 регіони (Краснодарський та Ставропольский край). Вкрадене зерно вивозиться через Маріуполь в бік Ростова-на-Дону. Мародерство в державних масштабах не зупиняється. Це і є частина того самого зерна, яке так “щиро” пропонує Росія майже даром міжнародної спільноті, – написав він.

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Він також зазначив, що через вантажний транспорт, який не дотримується ані правил, ані норм поведінки на дорозі, у Маріуполі утворилися затори.

– Щоб там не розповідали пропагандисти, але українці залишаються для росіян людьми другого сорту. Навіть, за наявності російського паспорту, – додав радник мера.

Раніше стало відомо, що після звільнення Херсона окупанти перетворили Маріуполь на перехрестя ротацій.

У місті фіксують активний рух ворожої техніки та мобілізованих росіян у напрямку Бердянська.