Ноябрь, 12 в 17:44

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют активное движение вражеской техники и мобилизованных россиян в направлении Бердянска.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

— Фиксируем движение сил оккупнтов в Мариуполе и Мариупольском районе. Военная техника, в том числе тяжелая и ПВО (Бук), и мобилизованные в большом количестве перебрасываются в направлении Бердянска. Из-за большого трафика (коридор в Крым по суше, на участке Мариуполь-Мангуш) военные автомобили и тягачи двигаются сначала по трассе Мариуполь-Никольское, затем Никольское-Мангуш, объездная дорога Мангуша — направление Бердянск, — написал он.

Андрющенко отметил, что после освобождения Херсона оккупанты превратили Мариуполь в перекресток ротаций.

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Фото: Петр Андрющенко