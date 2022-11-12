Перекресток ротаций: в Мариуполе фиксируют движение техники оккупантов в направлении Бердянска
Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют активное движение вражеской техники и мобилизованных россиян в направлении Бердянска.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
— Фиксируем движение сил оккупнтов в Мариуполе и Мариупольском районе. Военная техника, в том числе тяжелая и ПВО (Бук), и мобилизованные в большом количестве перебрасываются в направлении Бердянска. Из-за большого трафика (коридор в Крым по суше, на участке Мариуполь-Мангуш) военные автомобили и тягачи двигаются сначала по трассе Мариуполь-Никольское, затем Никольское-Мангуш, объездная дорога Мангуша — направление Бердянск, — написал он.
Андрющенко отметил, что после освобождения Херсона оккупанты превратили Мариуполь в перекресток ротаций.
Ранее стало известно, что под Мариуполем в поселке Старый Крым появился новый сектор братских могил.
По данным горсовета, тысячи жителей Мариуполя до сих пор не знают, где похоронены их родственники и знакомые.
Фото: Петр Андрющенко