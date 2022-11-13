Ноябрь, 13 в 20:00

Село Макеевка в Краснореченской поселковой общине Сватовского района Луганской области переходит в “синюю зону”. Украинские военные возобновили контроль над населенным пунктом.

Об этом сообщили в Луганской ОВА.

— Новости с фронта Луганщины: село Макеевка в Краснореченской поселковой общине Сватовского района переходит в “синюю зону”, — говорится в сообщении.

ВСУ возобновили контроль над Макеевкой в Луганской области — ОВА / 2 фотографии

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