ВСУ возобновили контроль над Макеевкой в Луганской области — ОВА
Фото: Генштаб ВСУ
Село Макеевка в Краснореченской поселковой общине Сватовского района Луганской области переходит в “синюю зону”. Украинские военные возобновили контроль над населенным пунктом.
Об этом сообщили в Луганской ОВА.
— Новости с фронта Луганщины: село Макеевка в Краснореченской поселковой общине Сватовского района переходит в “синюю зону”, — говорится в сообщении.
ВСУ возобновили контроль над Макеевкой в Луганской области — ОВА / 2 фотографии
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