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Факты / Україна

ВСУ возобновили контроль над Макеевкой в Луганской области — ОВА

Малиновская Ангелина, редактор ленты
ВСУ возобновили контроль над Макеевкой в Луганской области — ОВА
Фото: Генштаб ВСУ

Село Макеевка в Краснореченской поселковой общине Сватовского района Луганской области переходит в “синюю зону”. Украинские военные возобновили контроль над населенным пунктом.

Об этом сообщили в Луганской ОВА.

— Новости с фронта Луганщины: село Макеевка в Краснореченской поселковой общине Сватовского района переходит в “синюю зону”, — говорится в сообщении.

ВСУ возобновили контроль над Макеевкой в Луганской области — ОВА / 2 фотографии

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