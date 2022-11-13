РФ может перебросить подразделения из Херсона на Донецкое направление – Жданов
Фото: УНИАН
Самые боеспособные части российской армии, которые выводились с правого берега Днепра еще с 22 октября, могут оказаться на Донецком направлении.
Такое мнение на своем YouTube-канале высказал военный эксперт Олег Жданов, анализируя оперативную ситуацию на фронте.
– Натиск российских войск ужесточается, количество атак увеличивается. Вполне возможно, что войска, вышедшие с правого берега, особенно самые боеспособные части, которые выходили еще в 22 окрября, могут оказаться на Донецком направлении, – сказал он.
По его словам, они могут усилить частные военные компании на этом направлении.
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При этом оккупанты продолжают уклепление позиций на левом берегу, а также выселение людей в 15-километровой зоне вдоль Днепра.