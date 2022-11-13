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Факти / Україна

ЗСУ відновили контроль над Макіївкою на Луганщині – ОВА

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
ЗСУ відновили контроль над Макіївкою на Луганщині – ОВА
Фото: Генштаб ЗСУ

Село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району Луганської області, переходить у “синю зону”. Українські військові відновили контроль над населеним пунктом.

Про це повідомили у Луганській ОВА.

– Новини з фронту Луганщини: село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у “синю зону”, – йдеться у повідомленні.

ЗСУ відновили контроль над Макіївкою на Луганщині – ОВА / 2 фотографии

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До речі, військовий експерт Олег Жданов раніше заявляв, що РФ може перекинути підрозділи з Херсону на Донецький напрямок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 263-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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