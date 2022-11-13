ЗСУ відновили контроль над Макіївкою на Луганщині – ОВА
Фото: Генштаб ЗСУ
Село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району Луганської області, переходить у “синю зону”. Українські військові відновили контроль над населеним пунктом.
Про це повідомили у Луганській ОВА.
– Новини з фронту Луганщини: село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у “синю зону”, – йдеться у повідомленні.
ЗСУ відновили контроль над Макіївкою на Луганщині – ОВА / 2 фотографии
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