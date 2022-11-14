Возле Мелитополя оккупанты заставляют украинцев рыть окопы, чтобы привлечь в армию РФ — Федоров

Ноябрь, 14 в 21:13

Оккупанты принуждением и обманом пополняют ряды своей армии за счет украинцев.

Об этом в эфире телемарафона Єдиних новин рассказал мэр города Мелитополя Иван Федоров.

– Рашисты пытаются заставить мужчин временно оккупированной Мелитопольщины рыть окопы, чтобы потом оставить их в этих окопах воевать за армию РФ, – сообщает мэр.

Он также отмечает, что сначала оккупанты пытались подкупить жителей пряником и обещали большую зарплату за выполнение “строительных работ”.

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— Разместили объявления о наборе мужчин для “строительных работ” за нереальные для самих рашистов деньги — 80 тыс. рублей в месяц. При том, что даже своих мобилизованных военных часто оставляют без зарплаты, – рассказывает Федоров.

По словам городского главы, когда оккупанты поняли, что жители даже за деньги отказываются от сотрудничества, в ход пошел кнут. Они стали обходить дома жителей сел Мелитопольского района, искать мужчин, заставлять их работать на армию РФ.

Фото: Иван Федоров