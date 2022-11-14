Біля Мелітополя окупанти змушують українців рити окопи, аби залучити до армії РФ – Федоров

Листопад, 14 в 21:13

Окупанти примусом і обманом поповнюють ряди своєї армії за рахунок українців.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– Рашисти намагаються змусити чоловіків тимчасово окупованої Мелітопольщини рити окопи, щоб потім залишити їх у цих окопах воювати за армію РФ, – повідомляє мер.

Він також зазначає, що спочатку окупанти намагались підкупити жителів пряником та обіцяли велику зарплатню за виконання “будівельних робіт”.

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– Розмістили оголошення про набір чоловіків для “будівельних робіт” за нереальні для самих рашистів гроші – 80 тис. рублів на місяць. При тому, що навіть своїх мобілізованих військових часто залишають без зарплатні, – розповідає Федоров.

За словами міського голови, коли окупанти зрозуміли, що жителі навіть за гроші відмовляються від співпраці, застосували кнут. Вони почали обходити будинки жителів сіл Мелітопольського району, шукати чоловіків, змушувати їх працювати на армію РФ.

Фото: Іван Федоров