Ноябрь, 07 в 14:47

Российские оккупанты массово заселяют город Мелитополь и окрестные села (Запорожская область), а также возводят там фортификационные сооружения.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, из города уехали более половины его жителей (более 50-60%). В настоящее время в населенном пункте остаются 50-60 тыс. мелитопольцев.

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В то же время в Мелитополе находятся много российских оккупантов. По данным Федорова, рашисты иногда заселяют целые села. В населенные пункты приезжают по 200-300 захватчиков и занимают чужие дома.

– Более половины жителей Мелитополя эвакуировались на подконтрольную Украине территорию или за границу. В городе осталось до 60 тыс. мелитопольцев. В то же время город и район массово заселили оккупанты из РФ – россияне, чеченцы, осетины и т.д., — подчеркнул Федоров.

Он добавил, что к востоку от города, на Херсонском направлении, оккупанты выселяют украинцев из домов и возводят там оборонные укрепления.

К примеру, в селе Поляновка (Мелитопольский район) рашисты заставили людей выехать в другие населенные пункты и завезли туда бетонные плиты, снятые с водного канала. Российские войска фактически превращают эту территорию в форпост.

Аналогично оккупанты захватили другие села в Мелитопольском районе. Они селятся в пустые дома, а свою технику размещают в городах и дворах рядом с мирными жителями. Таким образом захватчики прикрываются людьми как живым щитом.

– Террор на временно оккупированных территориях продолжается, ведь рашисты прикрылись гражданскими как живым щитом, – заявил Федоров.

Недавно мэр Мелитополя сообщал, что за неделю с временно оккупированных территорий четырех областей Украины в Запорожье смогли выехать только 906 граждан. Оккупанты не выпускают людей и заставляют их оформлять так называемые пропуски.

По информации Ивана Федорова, рашисты используют Мелитополь в качестве военной базы и переориентируют местные промышленные предприятия под нужды своих войск.

Источник: Telegram-канал Ивана Федорова