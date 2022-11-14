Ноябрь, 14 в 20:35

В Херсоне будут постепенно появляться пункты помощи жителям, как это было на Харьковщине.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совещания по стабилизационным мерам на деоккупированной территории Херсонщины.

На данный момент в Херсоне проживает 70-80 тыс. человек, в городе сложная ситуация с электроснабжением и связью.

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– Все вернется. Да, к сожалению, оккупанты, которые уничтожают все на своем пути, разрушили всю сеть электроснабжения. Но наши службы работают, и все вернется, – подчеркнул президент.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич отметил, что сейчас осуществляются мероприятия по восстановлению разрушенных линий электропередачи, идущих на Херсонщину.

– Мы круглосуточно прорабатываем этот вопрос вместе с Укрэнерго. Сразу за взрывотехниками идут наши электромонтеры. И мы надеемся, что в ближайшее время поставки электроэнергии будут возобновлены, — сказал он.

Также участники совещания обсудили оказание помощи соседними областями, в частности, Николаевской и Днепропетровской, в налаживании логистики и возвращении нормальной жизни на освобожденные территории Херсонщины.

Напомним, сегодня, 14 ноября, президент Владимир Зеленский посетил Херсонскую и Николаевскую области. Там глава государства пообщался с военными и жителями освобожденных территорий.