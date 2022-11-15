Листопад, 15 в 16:55

Під час масованої ракетної атаки військ РФ на Україну зафіксовано влучання на Вінниччині та Хмельниччині. Частина міста Хмельницький залишилася без світла.

Так, голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив про влучання в об’єкт критичної інфраструктури на території області.

– Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури Вінницької області. Залишайтесь в укриттях! – наголосив він.

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Перед цим Борзов поінформував про те, що на території регіону працює протиповітряна оборона (ППО). Він закликав мешканців області залишатися в укриттях до сигналу відбою.

Варто зазначити, що після повідомлення Борзова про роботу ППО у Вінниці було чути щонайменше один потужний вибух.

У Хмельницькій області також пролунали вибухи, спрацювала ППО.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій поінформував, що є два влучання. В частині обласного центру зникло світло.

– Маємо два прильоти по Хмельницькій територіальній громаді. В частині міста Хмельницький відсутнє електропостачання. Зберігайте спокій та залишайтеся в укриттях! – зазначив він.

Як відомо, 15 листопада війська РФ здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. В Києві зафіксовано влучання у три житлових будинки в Печерському районі. Декілька ракет вдалося збити силам ППО.

Також є прильоти в об’єкти критичної інфраструктури у Львові, Рівному, Житомирі, Кропивницькому, Харкові.

По Україні почали запроваджувати екстрені відключення світла, зокрема в Києві.