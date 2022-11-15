На Вінниччині та Хмельниччині є влучання: частина Хмельницького без світла
Під час масованої ракетної атаки військ РФ на Україну зафіксовано влучання на Вінниччині та Хмельниччині. Частина міста Хмельницький залишилася без світла.
Так, голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив про влучання в об’єкт критичної інфраструктури на території області.
– Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури Вінницької області. Залишайтесь в укриттях! – наголосив він.
Перед цим Борзов поінформував про те, що на території регіону працює протиповітряна оборона (ППО). Він закликав мешканців області залишатися в укриттях до сигналу відбою.
Варто зазначити, що після повідомлення Борзова про роботу ППО у Вінниці було чути щонайменше один потужний вибух.
У Хмельницькій області також пролунали вибухи, спрацювала ППО.
Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій поінформував, що є два влучання. В частині обласного центру зникло світло.
– Маємо два прильоти по Хмельницькій територіальній громаді. В частині міста Хмельницький відсутнє електропостачання. Зберігайте спокій та залишайтеся в укриттях! – зазначив він.
Як відомо, 15 листопада війська РФ здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. В Києві зафіксовано влучання у три житлових будинки в Печерському районі. Декілька ракет вдалося збити силам ППО.
Також є прильоти в об’єкти критичної інфраструктури у Львові, Рівному, Житомирі, Кропивницькому, Харкові.
По Україні почали запроваджувати екстрені відключення світла, зокрема в Києві.