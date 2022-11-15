Репарації від Росії стали частиною міжнародно-правової реальності – Зеленський

Листопад, 15 в 0:54

Репарації, які Росії доведеться заплатити за скоєне в Україні, стали частиною міжнародно-правової реальності.

Про це у вечірньому зверненні 15 листопада заявив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що на майданчику ООН українські дипломати дуже довго працювали з партнерами, щоб погодити та ухвалити дві важливі резолюції.

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– Перша з них сьогодні підтримана – щодо створення міжнародного компенсаційного механізму, який дасть змогу відшкодувати всі збитки, завдані російською війною, причому за рахунок російських же активів. Другу резолюцію – для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України – ще погоджуємо з нашими партнерами. Зробимо все, щоб вони обидві запрацювали, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що у понеділок, 14 листопада, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення реєстру збитків, які були завдані Україні внаслідок війни, розв’язаної Російською Федерацією.

За проголосувало 94 країни, проти – 14. Ще 73 представники утримались.