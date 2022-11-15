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Факты / Україна

На Херсонщине оккупанты уничтожили всю критическую инфраструктуру и заминировали все важные объекты — Зеленский

Валентина Чорна, редактор ленты
На Херсонщине оккупанты уничтожили всю критическую инфраструктуру и заминировали все важные объекты — Зеленский

В Херсонской области российские оккупанты уничтожили всю критическую инфраструктуру и заминировали все важные объекты.

Об этом в вечернем обращении 15 ноября сообщил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что вместе с украинским флагом в освобожденные города возвращаются цивилизация, свобода и социальное обеспечение.

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— Российский флаг – полное опустошение. Нет ни электричества, ни связи, ни интернета, ни телевидения. Оккупанты все уничтожили сами – специально. Вот их спецоперация. Перед зимой российские оккупанты разрушили людям абсолютно всю критическую инфраструктуру. Абсолютно все важные объекты в городе и области заминированы, – сказал глава государства.

Президент отметил, что Украина вернет все оккупированные территории и нормальную жизнь.

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