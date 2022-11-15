На Херсонщине оккупанты уничтожили всю критическую инфраструктуру и заминировали все важные объекты — Зеленский
В Херсонской области российские оккупанты уничтожили всю критическую инфраструктуру и заминировали все важные объекты.
Об этом в вечернем обращении 15 ноября сообщил президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что вместе с украинским флагом в освобожденные города возвращаются цивилизация, свобода и социальное обеспечение.
— Российский флаг – полное опустошение. Нет ни электричества, ни связи, ни интернета, ни телевидения. Оккупанты все уничтожили сами – специально. Вот их спецоперация. Перед зимой российские оккупанты разрушили людям абсолютно всю критическую инфраструктуру. Абсолютно все важные объекты в городе и области заминированы, – сказал глава государства.
Президент отметил, что Украина вернет все оккупированные территории и нормальную жизнь.