Ноябрь, 09 в 9:54

России все труднее демонстрировать успехи в войне против Украины на фоне повреждения Крымского моста, кораблей Черноморского флота в Севастополе и вероятного выхода из Херсона.

Об этом в разведке Минобороны Великобритании сообщили 9 ноября.

Согласно данным оборонного ведомства, РФ сейчас стремится отремонтировать Крымский мост, но вряд ли он заработает на полную мощность в пропуске транспорта по крайней мере до сентября 2023 года.

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– 8 ноября автомобильный мост должны были закрывать, чтобы заменить 64-метровую полосу, – сообщают британские разведчики.

Однако РФ нужно будет заменить еще три поврежденные полосы.

Разведка Минобороны Великобритании сомневается, что эти полосы удастся восстановить до 20 декабря, как утверждали ранее крымские чиновники.

В частности, британские разведчики напомнили о том, как на одном из брифингов докладывали, что из-за работ на проезжей части движение будет затруднено до марта 2023 года.

Замена поврежденной части железнодорожного моста будет продолжаться до конца сентября 2023 года, хотя в российском правительстве уверяли, что сроки ремонта будут ускорены.

Однако, добавляют британские разведчики, на ремонтные работы зимой будут влиять погодные условия.

Сейчас одна колея моста открыта, но движение по железной дороге остается ограниченным.

– Взрыв на Крымском мосту обусловил перерыв материально-технического снабжения России в Крым и Юг Украины, уменьшив способность РФ перемещать военную технику и войска по железной дороге или по дороге, – констатируют в разведке Минобороны Великобритании.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 259-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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