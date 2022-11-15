Ноябрь, 15 в 13:52

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего народного депутата Александра Грановского. В ведомстве считают его организатором коррупционной схемы, нанесшей ущерб на почти 100 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе НАБУ, речь идет о схеме вокруг АО Одесский припортовый завод (ОПЗ).

По версии следствия, Грановский, являясь нардепом Верховной Рады VIII созыва, организовал схему, в рамках которой завод продавал минеральные удобрения заранее определенной компании. При этом цены были ниже рыночных.

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В дальнейшем эта компания перепродавала полученный товар иностранным компаниям уже по конкурентным ценам. А физические поставки обеспечивал Одесский припортовый завод.

В НАБУ уточнили, что схема действовала в течение марта-декабря 2015 года. В результате завод недополучил доход в размере около 93,3 млн грн.

21 октября этого года Грановскому сообщили о подозрении.

– 21 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО Одесский припортовый завод (99,57% принадлежат государству), — отметили в ведомстве.

Действия бывшего нардепа квалифицировали по ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия).

Теперь же Александра Грановского объявили в розыск.

В марте 2020 года следствие объявило о подозрении четырем другим участникам схемы вокруг ОПЗ: доверенному лицу экс-нардепа; заместителю директора Одесского припортового завода; начальнику отдела завода; владельцу компании-нерезидента, являвшейся участницей коррупционной схемы.

Доверенное лицо Грановского и владельца компании-участника схемы также объявили в розыск.

Александр Грановский – украинский политик и бизнесмен. Он был нардепом VIII созыва от партии БПП (Блок Петра Порошенко). Перед избранием в Верховную Раду был депутатом Киевского городского совета.