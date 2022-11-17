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Сколько времени займет оглашение решения нидерландским судом в деле о сбитом МН17 – неизвестно. Его можно будет обжаловать – комментарий суда

Окружной суд Гааги огласит свое решение по делу о сбитом 17 июля 2014 года в небе над Донбассом рейса МН17 Малайзийских авиалиний в четверг, 17 ноября, во второй половине дня.

Как сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на суд, на данный момент неизвестно, как долго будет длиться оглашение суда.

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По словам собеседника издания, оглашение состоится в судебном комплексе Схипхол, где проходили все предыдущие заседания суда, который начался в марте 2019 года.

— Суд объявит решение устно в открытом заседании, кратко объяснив, как они пришли к решению. Начало запланировано на 14:30, однако как долго будет длиться чтение решения – неизвестно. Слушание пройдет точно так же, как и все другие дни слушаний — в зале суда, где есть возможность вести прямую трансляцию. Для прессы создан временный пресс-центр, — сообщили в Окружном суде Гааги.

В суде не стали сообщать, сколько именно родных и близких погибших ожидается в день вынесения решения.

— Мы ожидаем, что к оглашению решения будет проявлен большой интерес, но не можем назвать конкретные цифры, — добавили в суде.

Также на вопрос о количестве представителей средств массовой информации, как и о том, из каких стран, включая РФ, они будут, суд предоставил аналогичный ответ.

— Интерес со стороны представителей прессы очень большой, но мы не можем делать никаких заявлений о количестве, равно как и о том, какие СМИ будут представлены, — прокомментировали в суде.

Говоря о возможности обвинения и защиты обжаловать решение, в суде указали, что для прокуратуры и явившихся обвиняемых срок обжалования составляет 14 дней после вынесения приговора.

— Для подозреваемых, которые не явились и которые не были представлены защитой, 14-дневный срок начинается только со дня, когда подозреваемому стало известно о приговоре. Следовательно, должны быть обстоятельства, из которых следует, что он ознакомился с приговором. Таким обстоятельством может быть то, что он реагирует на заявление в СМИ, — пояснил и в суде.

По данным представителя суда, по законам Нидерландов можно подать апелляцию дважды: один раз в Апелляционный суд, а затем в Верховный суд.

Источник агентства также добавил, что приведение приговора в действие не входит в обязанности суда.

— Обязанность суда – обнародовать приговор, в том числе транслируя его в прямом эфире, публикуя для ознакомления и выпуская пресс-релиза. Информирование обвиняемых и приведение приговора в действие входит в обязанности прокуратуры, — разъяснили в суде.

В суде также заявили, что возможная переправка в Нидерланды для отбывания приговора одного из обвиняемых – Игоря Гиркина, входит в зону ответственности прокуратуры.

Также источник агентства отрицательно ответил на вопрос, может ли быть решение суда политически мотивированным, как об этом, вероятно, заявит российская сторона.

— Задача суда — отправление правосудия после справедливого, прозрачного и публично видимого процесса. Суд не о политике, — подчеркнул собеседник.

Напомним, по данным международной следственной группы, которая занималась расследованием катастрофы рейса МН17, прокуратура выдвинула обвинения трем гражданам России и одному украинцу: Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

Обвинение было выдвинуто по двум статьям Уголовного кодекса Нидерландов: подозреваемые стали причиной крушения рейса МН17, в результате которого погибли 298 человек (ст.168) и за убийство 298 пассажиров рейса МН17 (ст.289). Прокуратура запросила наказание в виде пожизненного заключения.

За весь период следственных действий в суд не явился ни один из подозреваемых. При этом обвиняемый Олег Пулатов был представлен нидерландскими адвокатами.