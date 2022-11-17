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Скільки часу займе оголошення рішення нідерландським судом у справі про збитий МН17 – невідомо. Його можна буде оскаржити – коментар суду

Окружний суд Гааги оголосить своє рішення у справі про збиття 17 липня 2014 року в небі над Донбасом рейсу МН17 Малайзійських авіаліній у четвер, 17 листопада, у другій половині дня.

Як повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на суд, наразі невідомо, як довго триватиме оголошення суду.

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За словами співрозмовника видання, оголошення відбудеться в судовому комплексі Схіпгол, де відбувалися всі попередні засідання суду, який розпочався в березні 2019 року.

– Суд оголосить рішення усно у відкритому засіданні, коротко пояснивши, як вони прийшли до рішення. Початок заплановано на 14:30, однак як довго триватиме читання рішення – невідомо. Слухання пройде точно так само, як і всі інші дні слухань – у залі суду, де є можливість вести пряму трансляцію. Для преси створено тимчасовий прес-центр, – повідомили в Окружному суді Гааги.

У суді не стали повідомляти, скільки саме рідних і близьких загиблих очікується в день винесення рішення.

– Ми очікуємо, що до оголошення рішення буде виявлено великий інтерес, але не можемо назвати конкретні цифри, – додали в суді.

Також на запитання про кількість представників засобів масової інформації, як і про те, з яких країн, включно з РФ, вони будуть, суд надав аналогічну відповідь.

– Інтерес з боку представників преси дуже великий, але ми не можемо робити жодних заяв про кількість, так само як і про те, які ЗМІ будуть представлені, – прокоментували в суді.

Говорячи про можливість обвинувачення і захисту оскаржити рішення, у суді зазначили, що для прокуратури і обвинувачених, які з’явилися, термін оскарження становить 14 днів після ухвалення вироку.

– Для підозрюваних, які не з’явилися і які не були представлені захистом, 14-денний строк починається тільки з дня, коли підозрюваному стало відомо про вирок. Отже, мають бути обставини, з яких випливає, що він ознайомився з вироком. Такою обставиною може бути те, що він реагує на заяву в ЗМІ, – пояснив і в суді.

За даними представника суду, за законами Нідерландів можна подати апеляцію двічі: один раз до Апеляційного суду, а потім до Верховного суду.

Джерело агентства також додало, що приведення вироку в дію не входить в обов’язки суду.

– Обов’язок суду – оприлюднювати вирок, зокрема транслюючи його в прямому ефірі, публікуючи для ознайомлення та випускаючи пресреліз. Інформування обвинувачених і приведення вироку в дію входить до обов’язків прокуратури, – роз’яснили в суді.

У суді також заявили, що можливе переправлення до Нідерландів для відбування вироку одного з обвинувачених – Ігоря Гіркіна, входить у зону відповідальності прокуратури.

Також джерело агентства негативно відповіло на запитання, чи може бути рішення суду політично вмотивованим, як про це, ймовірно, заявить російська сторона.

– Завдання суду – відправлення правосуддя після справедливого, прозорого і публічно видимого процесу. Суд не про політику, – підкреслив співрозмовник.

Нагадаємо, за даними міжнародної слідчої групи, яка займалася розслідуванням катастрофи рейсу МН17, прокуратура висунула обвинувачення трьом громадянам Росії та одному українцю: Ігорю Гіркіну, Сергію Дубінському, Олегу Пулатову та Леоніду Харченку.

Обвинувачення було висунуто за двома статтями Кримінального кодексу Нідерландів: підозрювані спричинили катастрофу рейсу МН17, унаслідок якої загинули 298 осіб (ст. 168) і за вбивство 298 пасажирів рейсу МН17 (ст. 289). Прокуратура запросила покарання у вигляді довічного ув’язнення.

За весь період слідчих дій до суду не з’явився жоден із підозрюваних. При цьому обвинувачений Олег Пулатов був представлений нідерландськими адвокатами.