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Факты / Україна

Украинская позиция очень прозрачная: Зеленский о расследовании ракетного удара по Польше

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Украинская позиция очень прозрачная: Зеленский о расследовании ракетного удара по Польше
Фото: Офис президента

Сейчас выясняются все обстоятельства того, как российская агрессия пересекла польскую границу.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– Украинская позиция очень прозрачная: мы стремимся установить все детали, каждый факт. Именно поэтому мы нуждаемся, чтобы наши специалисты присоединились к работе международного следствия, и чтобы мы получили доступ ко всем имеющимся у партнеров данным и месту взрыва, — говорит глава государства.

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Кроме того, Зеленский напомнил, что впереди еще заседание Совбеза ООН относительно новой волны российского ракетного террора.

— Следим за заявлениями, работаем с партнерами, защищаем украинские интересы. Конечно, один из главных вопросов Совбеза – ситуация в Польше. Вся наша информация — в открытом доступе. Мы предоставляем ее партнерам, еще начиная с ночи – с тех первых часов, когда мир начал выяснять, что произошло, – говорит президент.

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Также он отметил, что еще ночью говорил с президентом Польши Анджеем Дудой и выразил ему свои соболезнования.

– Российская агрессия унесла жизни двух граждан Польши. И я хочу, чтобы мы сейчас вместе минутой молчания почтили память всех, чьи жизни унесла эта российская война, — завершил свое обращение Зеленский.

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