Українська позиція дуже прозора: Зеленський про розслідування ракетного удару по Польщі
Зараз зʼясовуються всі обставин того, як російська агресія перетнула польський кордон.
Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
– Українська позиція дуже прозора: ми прагнемо встановити всі деталі, кожен факт. Саме тому ми потребуємо, щоб наші фахівці долучилися до роботи міжнародного слідства, та щоб ми отримали доступ до всіх наявних у партнерів даних і до місця вибуху, – говорить голова держави.
Крім того, Зеленський нагадав, що ще попереду засідання Радбезу ООН щодо нової хвилі російського ракетного терору.
– Стежимо за заявами, працюємо з партнерами, захищаємо українські інтереси. Звичайно, одне з головних питань Радбезу – ситуація в Польщі. Уся наша інформація – у відкритому доступі. Ми надаємо її партнерам, ще починаючи з ночі – із тих перших годин, коли світ почав зʼясовувати, що сталося, – каже президент.
Також він зазначив, що ще вночі говорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою та висловив йому свої співчуття.
– Російська агресія забрала життя двох громадян Польщі. І я хочу, щоб ми зараз разом хвилиною мовчання вшанували памʼять усіх, чиї життя забрала ця російська війна, – завершив своє звернення Зеленський.