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Факти / Україна

Українська позиція дуже прозора: Зеленський про розслідування ракетного удару по Польщі

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Українська позиція дуже прозора: Зеленський про розслідування ракетного удару по Польщі
Фото: Офіс президента

Зараз зʼясовуються всі обставин того, як російська агресія перетнула польський кордон.

Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

– Українська позиція дуже прозора: ми прагнемо встановити всі деталі, кожен факт. Саме тому ми потребуємо, щоб наші фахівці долучилися до роботи міжнародного слідства, та щоб ми отримали доступ до всіх наявних у партнерів даних і до місця вибуху, – говорить голова держави.

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Крім того, Зеленський нагадав, що ще попереду засідання Радбезу ООН щодо нової хвилі російського ракетного терору.

– Стежимо за заявами, працюємо з партнерами, захищаємо українські інтереси. Звичайно, одне з головних питань Радбезу – ситуація в Польщі.  Уся наша інформація – у відкритому доступі. Ми надаємо її партнерам, ще починаючи з ночі – із тих перших годин, коли світ почав зʼясовувати, що сталося, – каже президент.

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Також він зазначив, що ще вночі говорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою та висловив йому свої співчуття.

– Російська агресія забрала життя двох громадян Польщі. І я хочу, щоб ми зараз разом хвилиною мовчання вшанували памʼять усіх, чиї життя забрала ця російська війна, – завершив своє звернення Зеленський.

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