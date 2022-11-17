Українська позиція дуже прозора: Зеленський про розслідування ракетного удару по Польщі

Листопад, 16 в 22:29

Зараз зʼясовуються всі обставин того, як російська агресія перетнула польський кордон.

Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

– Українська позиція дуже прозора: ми прагнемо встановити всі деталі, кожен факт. Саме тому ми потребуємо, щоб наші фахівці долучилися до роботи міжнародного слідства, та щоб ми отримали доступ до всіх наявних у партнерів даних і до місця вибуху, – говорить голова держави.

Зараз дивляться

Крім того, Зеленський нагадав, що ще попереду засідання Радбезу ООН щодо нової хвилі російського ракетного терору.

– Стежимо за заявами, працюємо з партнерами, захищаємо українські інтереси. Звичайно, одне з головних питань Радбезу – ситуація в Польщі. Уся наша інформація – у відкритому доступі. Ми надаємо її партнерам, ще починаючи з ночі – із тих перших годин, коли світ почав зʼясовувати, що сталося, – каже президент.

Також він зазначив, що ще вночі говорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою та висловив йому свої співчуття.